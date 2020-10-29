Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
- РИА Новости
Он отметил, что «в предыдущие недели динамика роста основных показателей замедлилась почти в десять раз».
«И на этой неделе мы видим цифры, которые не превышают показателей прошлой недели», — заявил мэр.
По его словам, это говорит о том, что «резкой динамики и эскалации этого процесса нет и он стабилизировался».
«И самое главное для нас сейчас — удержать эту планочку, а потом потихоньку снижать её», — добавил Собянин.
Согласно данным оперштаба Москвы на 29 октября, в столице за последние сутки выявили 4906 новых случаев COVID-19, всего выявлено 413 928 случаев. Всего 303 831 человек выздоровел, 6644 пациента с коронавирусом скончались.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.