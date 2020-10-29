Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

Он отметил, что «в предыдущие недели динамика роста основных показателей замедлилась почти в десять раз».

«И на этой неделе мы видим цифры, которые не превышают показателей прошлой недели», — заявил мэр.

По его словам, это говорит о том, что «резкой динамики и эскалации этого процесса нет и он стабилизировался».

«И самое главное для нас сейчас — удержать эту планочку, а потом потихоньку снижать её», — добавил Собянин.

Согласно данным оперштаба Москвы на 29 октября, в столице за последние сутки выявили 4906 новых случаев COVID-19, всего выявлено 413 928 случаев. Всего 303 831 человек выздоровел, 6644 пациента с коронавирусом скончались.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.