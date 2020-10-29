В Подмосковье заработала новая гослаборатория для исследований на COVID-19

В Московской области на базе Сергиево-Посадского кожно-венерологического диспансера открылась новая государственная лаборатория для исследований на COVID-19.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные пресс-службы Министерства здравоохранения региона.

«Открытие лаборатории в Сергиевом Посаде позволит увеличить количество проводимых ПЦР-исследований жителям, которым оно необходимо. Всего за сутки в регионе проводится более 30 тысяч исследований», — уточнила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

В регионе работает девять государственных лабораторий и шесть коммерческих для ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Сдать тест на COVID-19 в Подмосковье некоторые категории граждан могут бесплатно. К ним относятся: вернувшиеся из другой страны с признаками ОРВИ; те, кто внесён в список Роспотребнадзора из-за контакта с больным COVID-19; пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»; больные после завершения лечения от COVID-19.

Анализ делают только по назначению врача.

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