Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в написании Всеармейского диктанта
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы ЧФ.
«Военнослужащие ответили на 25 вопросов из области правовых знаний путём выбора одного ответа из нескольких представленных вариантов. Задания диктанта были связаны с правовыми аспектами государственного устройства Российской Федерации, прохождения военной службы и международного гуманитарного права», — цитирует издание сообщение службы.
На ЧФ диктант прошёл на 37 площадках, в его написании приняли участие более 4 тыс. военнослужащих различных категорий.
Всеармейский правовой диктант в Вооружённых силах России был проведён впервые.
Ранее сообщалось, что на Черноморский флот впервые прибыли выпускники гражданских вузов.