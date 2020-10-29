Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в написании Всеармейского диктанта

Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в написании Всеармейского правового диктанта, состоявшегося в рамках Единого дня правовых знаний.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы ЧФ.

«Военнослужащие ответили на 25 вопросов из области правовых знаний путём выбора одного ответа из нескольких представленных вариантов. Задания диктанта были связаны с правовыми аспектами государственного устройства Российской Федерации, прохождения военной службы и международного гуманитарного права», — цитирует издание сообщение службы.

На ЧФ диктант прошёл на 37 площадках, в его написании приняли участие более 4 тыс. военнослужащих различных категорий.

Всеармейский правовой диктант в Вооружённых силах России был проведён впервые.

Ранее сообщалось, что на Черноморский флот впервые прибыли выпускники гражданских вузов.