Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в написании Всеармейского диктанта

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Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в написании Всеармейского правового диктанта, состоявшегося в рамках Единого дня правовых знаний.
Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в написании Всеармейского диктанта
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы ЧФ.

«Военнослужащие ответили на 25 вопросов из области правовых знаний путём выбора одного ответа из нескольких представленных вариантов. Задания диктанта были связаны с правовыми аспектами государственного устройства Российской Федерации, прохождения военной службы и международного гуманитарного права», — цитирует издание сообщение службы.

На ЧФ диктант прошёл на 37 площадках, в его написании приняли участие более 4 тыс. военнослужащих различных категорий.

Всеармейский правовой диктант в Вооружённых силах России был проведён впервые.

Ранее сообщалось, что на Черноморский флот впервые прибыли выпускники гражданских вузов.

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