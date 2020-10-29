В Севастополе продлили беззаявительный порядок выплат при рождении первого или второго ребёнка

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В Севастополе продлили оформление пособий в связи с рождением первого или второго ребёнка в беззаявительном порядке до 1 марта 2021 года.
В Севастополе продлили беззаявительный порядок выплат при рождении первого или второго ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«При достижении ребёнком возраста одного или двух лет в период с 1 октября 2020 до 1 марта 2021 года ежемесячная денежная выплата продлевается на соответствующий период в автоматическом режиме на основании ранее поданных документов», — заявила заместитель начальника управления социального обеспечения Евгения Пытько.

По её словам, в этом году размер выплаты составляет 12 094 рубля. При достижении ребёнком соответствующего возраста в следующем году выплата составит 12 276 рублей.

«Право на выплату имеют женщины, родившие первого или второго ребёнка начиная с 1 января 2018 года. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения за II квартал предыдущего года», — уточнила Пытько.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе продлили меры социальной поддержки, введённые из-за пандемии коронавируса.

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