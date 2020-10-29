Жительницу Ялты приговорили к административному аресту за распространение нацистской символики

Ялтинский городской суд приговорил местную жительницу к административному аресту на пять суток за распространение нацистской символики в интернете.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные пресс-службы МВД по РК.

«Установлено, что одна из жительниц Ялты на своей странице в социальных сетях разместила материалы, признанные в установленном порядке экстремистскими, сопроводив их изображением нацистской символики», — цитирует издание сообщение службы.

Отмечается, что записи на личной странице интернет-пользователя с размещённой свастикой были представлены в открытом доступе, что, согласно заключению экспертизы, является правонарушением.

Ранее сайт газеты «Известия» сообщал, что Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел в отношении жителей Кемерова и Перми, обвиняемых в реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн».