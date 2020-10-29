Опрос: более 50% россиян на удалёнке стали больше контролировать время детей в интернете

Большинство сотрудников российских компаний (51,8%) во время удалённого режима работы стали больше контролировать время детей в интернете.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан».

По словам 30% респондентов, они вообще не контролируют пребывание детей в интернете, а 17% стали следить за этим меньше.

«Сложившиеся обстоятельства, как показал опрос, послужили толчком к необходимости контролировать, чем ребёнок занимается не только во время дистанционного обучения, но и то, что он делает в сети», — заявил генеральный директор «Мегаплана» Сергей Козлов.

Примерно 35% опрошенных постоянно контролируют выполнение детьми домашнего задания, 13% не делают этого никогда, а большинство делают это периодически.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров в беседе с Nation News оценил переход ряда компаний на дистанционный формат в России.