Экономист прокомментировал идею временной отмены комиссий за банковские переводы

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Экономист, профессор ВШЭ Евгений Коган прокомментировал предложение депутата ГД Евгения Фёдорова не взимать комиссии за банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений, связанных с COVID-19.
Экономист прокомментировал идею временной отмены комиссий за банковские переводы
  • РИА Новости

«Банкиры не любят что-то делать бесплатно», — заявил он в беседе с Nation News.

Эксперт также отметил, что комиссии за переводы — это небольшие суммы относительно других вопросов, например роста налоговой нагрузки, арендных платежей для бизнеса.

Как считает Коган, рост долговой нагрузки граждан и компаний является большей проблемой по сравнению со стоимостью банковских переводов.

Ранее Фёдоров предложил не взимать комиссии за банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений, связанных с COVID-19.

Подробнее — в материале RT.

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