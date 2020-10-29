В Петербурге создана рабочая группа для проведения Международного арктического форума

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В Санкт-Петербурге создана рабочая группа VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который пройдёт в 2021 году.
В Петербурге создана рабочая группа для проведения Международного арктического форума
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

Постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Сотрудничество с арктическими регионами охватывает большинство экономических сфер, в том числе промышленность, строительство, культуру, науку.

Ранее, как сообщал портал Nation News, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на форуме «Устойчивое развитие», посвящённом вопросам развития северных регионов России.

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