В Петербурге создана рабочая группа для проведения Международного арктического форума
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.
Постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
Сотрудничество с арктическими регионами охватывает большинство экономических сфер, в том числе промышленность, строительство, культуру, науку.
Ранее, как сообщал портал Nation News, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на форуме «Устойчивое развитие», посвящённом вопросам развития северных регионов России.