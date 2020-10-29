Госсовет Татарстана утвердил соглашения по реструктуризации долгов по бюджетным кредитам

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Госсовет Татарстана утвердил дополнительные соглашения по реструктуризации долгов по бюджетным кредитам.
Госсовет Татарстана утвердил соглашения по реструктуризации долгов по бюджетным кредитам
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Реальное время».

Речь идёт о предоставлении кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета республики и для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог.

В соответствии с ним кредиты на общую сумму 66,07 млрд рублей и на покрытие дефицита бюджета подлежат погашению с 2025 по 2034 год.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала о мерах поддержки в условиях пандемии коронавируса.

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