Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам

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Президент России Владимир Путин во время форума «Россия зовёт!» рассказал о своём отношении к нетрадиционным бракам.
Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам
  • РИА Новости

«Мы с определённой осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам. В том числе нетрадиционным бракам», — сказал Путин.

При этом он отметил, что, как глава государства, думает о демографии.

«Я говорю «с пониманием», хочу, чтобы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но осторожно. Потому что я, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят», — сказал Путин.

RT ведёт трансляцию выступления Путина.

Ранее сообщалось, что в России в начале 2020 года сократилось число разводов.

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