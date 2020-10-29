Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам

Президент России Владимир Путин во время форума «Россия зовёт!» рассказал о своём отношении к нетрадиционным бракам.

«Мы с определённой осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам. В том числе нетрадиционным бракам», — сказал Путин.

При этом он отметил, что, как глава государства, думает о демографии.

«Я говорю «с пониманием», хочу, чтобы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но осторожно. Потому что я, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят», — сказал Путин.

RT ведёт трансляцию выступления Путина.

Ранее сообщалось, что в России в начале 2020 года сократилось число разводов.