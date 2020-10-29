В Минюсте отвергли утверждения о систематическом игнорировании Россией решений ЕСПЧ

Замминистра юстиции России Михаил Гальперин отверг утверждения о систематическом игнорировании решений Европейского суда по правам человека.

«Россия в лице Минюста выплачивает заявителям ежегодно более миллиарда рублей компенсаций по постановлениям этого международного суда. Если кто-то говорит, что наша страна систематически не выполняет решения ЕСПЧ, это неправда», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, приверженность России международным обязательствам подтверждается и историей применения Конституционным судом права признавать неисполнимыми решения международных органов, в том числе Европейского суда.

Как отметил Гальперин, за пять лет КС использовал такое право только в двух делах из тысяч.

В июне Гальперин рассказал о работе ЕСПЧ по российскому направлению.