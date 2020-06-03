Замминистра юстиции Гальперин рассказал о работе ЕСПЧ по российскому направлению

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Уполномоченный при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции России Михаил Гальперин рассказал о работе ЕСПЧ по российскому направлению.
Замминистра юстиции Гальперин рассказал о работе ЕСПЧ по российскому направлению
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«Европейский суд по правам человека — один из ключевых каналов участия России в европейском правовом пространстве. Вот уже два десятилетия торговые войны, политические разногласия, санкции не могут существенно повлиять на конструктивный характер нашей совместной работы», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, эта работа приносит результаты. В частности, в 2019 году заметно снизилось число новых жалоб против России, принятых ЕСПЧ к рассмотрению, — на 45%, до 1601.

Кроме того, на 20% сократилось количество постановлений, в которых были найдены нарушения, — до 198.

«Более чем на 30% сократилось число российских дел, требующих, по мнению ЕСПЧ, срочного рассмотрения», — добавил он.

В феврале сообщалось, что Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ.

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