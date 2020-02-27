Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

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Россия сможет выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году только после составления Тбилиси списков пострадавших.
Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
  • Pixabay

Об этом говорится в составленном Москвой плане действий по исполнению решения для Совета Европы, пишут «Ведомости».

Европейский суд обязал Тбилиси составить окончательный список жертв, уточнить нарушения в их отношении и размер компенсаций.

Уточняется, что в общем списке жертв депортации, предоставленном грузинской стороной в ходе разбирательства, находятся 1795 человек, из него Грузии требуется исключить как минимум 290 граждан, исходя из критериев суда.

При этом Грузия его составлять «не торопится», указывается в документе, хотя уже должна была под контролем комитета министров Совета Европы (КМСЕ) подготовить механизмы для расчёта и распределения компенсаций.

Отмечается, что списки необходимы Москве из опасений предоставить компенсации тем, кто не пострадал по критериям суда.

Как сообщает РБК, Тбилиси подал иск к Москве в марте 2007 года из-за массовой депортации грузин из России после задержания в Грузии нескольких подозреваемых в шпионаже россиян.

В 2014 году ЕСПЧ установил, что Россия нарушила несколько конвенций по правам человека, и определил сумму компенсаций в €10 млн.

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