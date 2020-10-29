В Совфеде прокомментировали ситуацию с судебной компенсацией морального вреда

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова прокомментировала ситуацию с судебной компенсацией морального вреда.

В беседе с «Парламентской газетой» она заявила, что 29 октября состоится финальное обсуждение всех поступивших предложений и размеров оптимальных компенсаций.

«Вопрос очень серьёзный и сложный — каждое дело глубоко индивидуально, создать какой бы то ни было универсальный «калькулятор», в который можно ввести ключевые параметры инцидента и получить готовую сумму компенсации, невозможно», — отметила сенатор.

По её словам, при рассмотрении таких дел суды принимают во внимание сразу несколько факторов, в том числе степень вины и умысла каждого из участников происшествия, возможности каждого из них предотвратить трагические последствия.

«На мой взгляд, методика может дать «отправные точки» при рассмотрении таких дел, а также выделить типовые ситуации, после которых возникает необходимость компенсации морального вреда. По итогам круглого стола 29 октября мы планируем сформировать рекомендации для Верховного суда России по данной проблеме», — сказала Рукавишникова.

В сентябре руководитель направления юридической фирмы a.t.Legal Олег Мамонт прокомментировал разработанный Минтрудом законопроект об установлении трёхмесячного срока для подачи иска о возмещении морального вреда тем, чьи трудовые права были нарушены.