Эксперт прокомментировал законопроект о сроках подачи иска о возмещении вреда за нарушение трудовых прав

Руководитель направления юридической фирмы a.t.Legal Олег Мамонт прокомментировала разработанный Минтрудом законопроект об установлении трёхмесячного срока для подачи иска о возмещении морального вреда тем, чьи трудовые права были нарушены.

«Предлагаемые изменения важны и нужны людям», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как считает Мамонт, вряд ли стоит говорить о крупных суммах — скорее всего, речь пойдёт о сумме в пределах нескольких десятков тысяч рублей. Размер компенсации суд будет определять в каждом конкретном случае.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с НСН оценила ситуацию с удалённой работой в Москве.