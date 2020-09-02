Эксперт прокомментировал законопроект о сроках подачи иска о возмещении вреда за нарушение трудовых прав
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«Предлагаемые изменения важны и нужны людям», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».
Как считает Мамонт, вряд ли стоит говорить о крупных суммах — скорее всего, речь пойдёт о сумме в пределах нескольких десятков тысяч рублей. Размер компенсации суд будет определять в каждом конкретном случае.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с НСН оценила ситуацию с удалённой работой в Москве.