Омбудсмен Москвы изучит ситуацию с облившимся бензином таксистом
- РИА Новости
Об этом она заявила РИА Новости.
«Не выплачивают зарплату, да. Если не выплачивают зарплату — мы вмешиваемся. Мы будем разбираться в этой истории, вне всякого сомнения, какой агрегатор, кто не выплачивает зарплату», — сказала она.
Как отмечает агентство, в соцсетях появились данные, что причиной произошедшего стал конфликт водителя с работодателями из-за невыплаченной заработной платы.
Ранее сообщалось, что мужчину, облившегося бензином возле офиса «Яндекс.Такси», доставили в отдел полиции для разбирательства.