Омбудсмен Москвы изучит ситуацию с облившимся бензином таксистом

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила о намерении разобраться с историей таксиста, который пришёл к офису «Яндекс.Такси» и облился бензином.

Об этом она заявила РИА Новости.

«Не выплачивают зарплату, да. Если не выплачивают зарплату — мы вмешиваемся. Мы будем разбираться в этой истории, вне всякого сомнения, какой агрегатор, кто не выплачивает зарплату», — сказала она.

Как отмечает агентство, в соцсетях появились данные, что причиной произошедшего стал конфликт водителя с работодателями из-за невыплаченной заработной платы.

Ранее сообщалось, что мужчину, облившегося бензином возле офиса «Яндекс.Такси», доставили в отдел полиции для разбирательства.