В Москве прокомментировали сроки работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа

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В Москве прокомментировали сроки работы мобильных пунктов вакцинации против гриппа, они закроются 31 октября.
В Москве прокомментировали сроки работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные официального портала мэра и правительства столицы.

«Осталось всего несколько дней до завершения работы мобильных пунктов вакцинации против гриппа. Точки будут принимать горожан до конца октября, а прививочные кабинеты в поликлиниках продолжат работать и после этого», — цитирует издание заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По её словам, мобильные пункты вакцинации доказали свою эффективность за счёт удобства для горожан.

В 2020 году услугой воспользовались уже более 380 тыс. жителей столицы старше 18 лет.

На данный момент в Москве работают порядка 50 мобильных пунктов вакцинации от гриппа.

Как передавала ранее НСН, мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве стали более доступными.

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