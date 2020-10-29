В Совфеде прокомментировали идею начислять пенсии «по рангам»
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«Дело в том, что идеальных пенсионных систем не бывает. Любая пенсионная система имеет свои плюсы и минусы. В том числе как и наша пенсионная система. Сказать, что предложение Калашникова является правильным, идеальным или как-то его раскритиковать просто сейчас невозможно. Это серьёзнейшая работа тех специалистов, которые занимаются глобальными расчётами, связанными с долгосрочными перспективами наполнения пенсионной системы из расчёта на несколько десятилетий, как правило, на время трудовой биографии одного человека», — пояснил Рязанский.
По словам сенатора, это предложение надо изучать.
«Эти предложения должны быть подвергнуты серьёзному анализу специалистов, к этим предложениям, кроме добрых пожеланий и, может быть, симпатичных цифр, которые будут объявлены, нужно приложить актуальные расчёты: во что это обойдётся работодателям в качестве взносов, во что это обойдётся государству в качестве дополнительных компенсационных выплат, во что это обойдётся федеральному бюджету по части индексаций», — заключил он.
Ранее Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам».
По мнению депутата, в настоящее время даже специалисты путаются в действующей системе баллов при начислении пенсии.
Парламентарий считает, что начисление должно происходить по разрядам.