Утверждён состав правительственной комиссии по русскому языку

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку, в неё вошли заместители министров, ректоры ведущих российских вузов, учёные, преподаватели и журналисты.

Всего в комиссии 43 человека, её председателем назначен министр просвещения Сергей Кравцов.

Правительственная комиссия по русскому языку создана по поручению президента Владимира Путина.

Как пояснили в правительстве, комиссия призвана сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и мире, а также сформировать целостную языковую политику.

6 августа Мишустин объявил о создании правкомиссии по русскому языку. Как отметил глава правительства, важной частью её работы станет вопрос повышения уровня подготовки специалистов.

Владимир Путин отмечал, что русский язык объединяет все народы страны и является основой национальной идентичности.