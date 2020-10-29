Утверждён состав правительственной комиссии по русскому языку
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Всего в комиссии 43 человека, её председателем назначен министр просвещения Сергей Кравцов.
Правительственная комиссия по русскому языку создана по поручению президента Владимира Путина.
Как пояснили в правительстве, комиссия призвана сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и мире, а также сформировать целостную языковую политику.
6 августа Мишустин объявил о создании правкомиссии по русскому языку. Как отметил глава правительства, важной частью её работы станет вопрос повышения уровня подготовки специалистов.
Владимир Путин отмечал, что русский язык объединяет все народы страны и является основой национальной идентичности.