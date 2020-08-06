Мишустин объявил о создании в правительстве комиссии по русскому языку
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- РИА Новости
Он напомнил, что соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
«Наша задача — сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику», — цитирует Мишустина РИА Новости.
Планируется, что спецкомиссия сформулирует единые требования к словарям и справочникам, содержащим нормы современного русского литературного языка, в том числе проведёт экспертизу правил орфографии и пунктуации.
Как отметил глава правительства, важной частью работы станет вопрос повышения уровня подготовки специалистов.
Ранее Путин назвал русский язык основой национальной идентичности.