Посольство России в Токио получило права на могилу разведчика Зорге

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Российское посольство в 2020 году получило права на могилу советского разведчика Рихарда Зорге, захороненного в Японии. О этом сообщил военный атташе России в Токио Сергей Шашков.
Посольство России в Токио получило права на могилу разведчика Зорге
  • © РИА Новости / Ксения Нака

Во время выступления на церемонии по случаю 125-летия со дня рождения героя Советского Союза Зорге на пригородном кладбище Тама в Токио Шашков рассказал послам стран СНГ, что после смерти гражданской жены разведчика Ханако Исии, которая ухаживала за могилой, права перешли её племяннице, которая умерла в позапрошлом году.

«В этом году после определённых юридических процедур наследники Ханако Исии составили завещание о передаче прав на эту могилу посольству России в Японии. Поэтому теперь за эту могилу мы полностью несём ответственность», — цитирует дипломата РИА Новости.

Как отмечает агентство, у могилы Зорге был выставлен почётный караул, возложены венок и живые цветы, а также поставлена символическая чарка водки с пирожком сверху.

В июне 2019 года сообщалось, что портрет разведчика Рихарда Зорге появится на улице Уфы, названной в его честь, на фасаде жилого дома. Отмечается, что данная инициатива исходила от местных жителей. 

Эскиз портрета Зорге принадлежит художнику Олегу Кайбышеву.

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