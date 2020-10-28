В Союзе журналистов России дали рекомендации по чтению новостей

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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв дал рекомендации по чтению новостей.
В Союзе журналистов России дали рекомендации по чтению новостей
  • РИА Новости

«Могу посоветовать всем нашим согражданам стараться информацию фильтровать. Специалисты медики-психологи советуют не читать новости до завтрака или после ужина, читать только в середине дня», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, некоторые специалисты полагают, что особо подверженным стрессу от потока информации необходимо этот поток всячески сокращать.

Соловьёв также посоветовал найти несколько источников информации и следить только за ними.

«Информация распространяется иногда агрессивно. Это связано с конкуренцией за аудиторию», — отметил эксперт.

Как добавил Соловьёв, информационная гигиена играет важную роль в нынешней ситуации.

В апреле Соловьёв в беседе с НСН оценил ситуацию в медиаотрасли.

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