В Союзе журналистов России дали рекомендации по чтению новостей
- РИА Новости
«Могу посоветовать всем нашим согражданам стараться информацию фильтровать. Специалисты медики-психологи советуют не читать новости до завтрака или после ужина, читать только в середине дня», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, некоторые специалисты полагают, что особо подверженным стрессу от потока информации необходимо этот поток всячески сокращать.
Соловьёв также посоветовал найти несколько источников информации и следить только за ними.
«Информация распространяется иногда агрессивно. Это связано с конкуренцией за аудиторию», — отметил эксперт.
Как добавил Соловьёв, информационная гигиена играет важную роль в нынешней ситуации.
В апреле Соловьёв в беседе с НСН оценил ситуацию в медиаотрасли.