Жителя Дагестана заподозрили в финансировании терроризма

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Дербентского района Дагестана, подозреваемого в финансировании терроризма.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Дербентского района Республики Дагестан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации)», — указывается в заявлении.

По версии следствия, подозреваемый принял участие в деятельности террористической группы «Исламское государство»*, организовав сбор и дальнейшее предоставление денежных средств в сумме не менее 345 тыс. рублей участнику незаконного вооружённого формирования.

«В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (финансирование терроризма)», — добавили в ведомстве.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в финансировании ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.