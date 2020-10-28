Эксперт оценил последний в России гражданский перелёт Ту-154

Вице-президент Межгосударственной федерации профсоюзов лётного состава гражданской авиации России Альфред Малиновский оценил последний в стране гражданский перелёт Ту-154.

В беседе с Nation News он заявил, что это самый загруженный самолёт, который эксплуатировался много лет и перевёз огромное количество пассажиров.

«Ту-154 осуществлял как внутренние, так и международные перевозки довольно длительное время. Этот самолёт сделал своё дело. Он отработал ресурс, поэтому сейчас списан», — отметил эксперт.

28 октября последний из оставшихся в гражданской авиации России самолёт Ту-154 выполнил свой заключительный рейс.

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «АЛРОСА», совершило двухчасовой перелёт из города Мирного в аэропорт Толмачёво (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров.