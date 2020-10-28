Вузам в Иркутской области рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из указа губернатора региона Игоря Кобзева.

«Образовательным организациям высшего образования... за исключением Иркутского государственного медицинского университета, рекомендовать рассмотреть возможность организации осуществления образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий», — говорится в тексте документа.

При этом студентов Иркутского государственного медицинского университета, Иркутского национального исследовательского технического университета, а также Иркутского государственного университета рекомендовано направлять для участия в работе горячей линии правительства региона.

Средним профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано перенести начало занятий на более позднее время и ввести скользящий график.

Ранее URA.RU передавало, что ещё два вуза в Екатеринбурге объявили о переходе на дистанционное обучение.