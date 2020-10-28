Ещё два вуза в Екатеринбурге объявили о переходе на дистанционное обучение

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Ещё два вуза в Екатеринбурге приняли решение перейти на дистанционное обучение.
Ещё два вуза в Екатеринбурге объявили о переходе на дистанционное обучение
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Уважаемые студенты и преподаватели, к сожалению, мы с вами возвращаемся к занятиям в режиме удалённого доступа. Уже с 28 октября весь процесс обучения переводится в режим онлайн», — говорится на сайте гуманитарного университета.

Такие же меры вводят в Уральском институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

«Преподавателям рекомендовано проводить занятия из дома, в случае острой необходимости руководство института готово предоставлять доступ в вуз для использования возможностей нашей академии (интернет, компьютеры)», — заявил директор института Руслан Долженко.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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