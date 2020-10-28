Почти 80% проверенных мест в Москве нарушили антикоронавирусные меры

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Порядка 80% проверенных в Москве торговых центров, театров, кинотеатров и фитнес-центров нарушили антикоронавирусные меры, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.
Почти 80% проверенных мест в Москве нарушили антикоронавирусные меры
  • РИА Новости

«Всего было проведено более 1,6 тыс. проверок театров, кинотеатров, торговых центров, выставочных залов, сетевых магазинов торговли, спортивных объектов, где замкнутое пространство и массовое сосредоточение людей, при этом нарушения установлены в 79% случаев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала мая проведено более 15 тыс. мероприятий по контролю, в том числе мониторинговые обследования более 14 тыс. объектов, нарушения установлены в 24% случаев. По результатам всех мероприятий и проверок общая сумма наложенных штрафов составила около 29 млн рублей.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в ходе выступления на заседании Мосгордумы сообщила, что бизнес в Москве «тотально закрываться не будет».

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