Почти 80% проверенных мест в Москве нарушили антикоронавирусные меры
- РИА Новости
«Всего было проведено более 1,6 тыс. проверок театров, кинотеатров, торговых центров, выставочных залов, сетевых магазинов торговли, спортивных объектов, где замкнутое пространство и массовое сосредоточение людей, при этом нарушения установлены в 79% случаев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала мая проведено более 15 тыс. мероприятий по контролю, в том числе мониторинговые обследования более 14 тыс. объектов, нарушения установлены в 24% случаев. По результатам всех мероприятий и проверок общая сумма наложенных штрафов составила около 29 млн рублей.
Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в ходе выступления на заседании Мосгордумы сообщила, что бизнес в Москве «тотально закрываться не будет».