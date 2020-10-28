Почти 80% проверенных мест в Москве нарушили антикоронавирусные меры

Порядка 80% проверенных в Москве торговых центров, театров, кинотеатров и фитнес-центров нарушили антикоронавирусные меры, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.

«Всего было проведено более 1,6 тыс. проверок театров, кинотеатров, торговых центров, выставочных залов, сетевых магазинов торговли, спортивных объектов, где замкнутое пространство и массовое сосредоточение людей, при этом нарушения установлены в 79% случаев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала мая проведено более 15 тыс. мероприятий по контролю, в том числе мониторинговые обследования более 14 тыс. объектов, нарушения установлены в 24% случаев. По результатам всех мероприятий и проверок общая сумма наложенных штрафов составила около 29 млн рублей.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в ходе выступления на заседании Мосгордумы сообщила, что бизнес в Москве «тотально закрываться не будет».