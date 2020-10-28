Площадь лесного пожара под Туапсе выросла до 17,5 га
- © ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Как отметили в ведомстве, в настоящее время возгорание локализовано.
В ликвидации задействованы два вертолёта Ми-8, осуществлено 12 сливов воды общим объёмом 60 тонн.
Всего пожар тушат 88 человек и 20 единиц техники, проинформировали в пресс-службе.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сезон высокого риска возникновения природных пожаров на юге европейской части страны закончится в начале ноября.