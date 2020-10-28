Площадь лесного пожара под Туапсе выросла до 17,5 га

Площадь пожара в Туапсинском районе Кубани увеличилась до 17,5 га, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время возгорание локализовано.

В ликвидации задействованы два вертолёта Ми-8, осуществлено 12 сливов воды общим объёмом 60 тонн.

Всего пожар тушат 88 человек и 20 единиц техники, проинформировали в пресс-службе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сезон высокого риска возникновения природных пожаров на юге европейской части страны закончится в начале ноября.