Пожароопасный сезон на юге России закончится в начале ноября
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«Пожароопасный сезон закончится в первой декаде ноября» — цитирует РИА Новости Вильфанда.
Отмечается, что чрезвычайная пожарная опасность местами наблюдается в Ставрополье, в Астраханской области и в Калмыкии.
Также высока вероятность возникновения пожаров в Волгоградской области.
Ранее стало известно, что высокие риски возникновения природных пожаров сохраняются на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО и СКФО).