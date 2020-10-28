Пожароопасный сезон на юге России закончится в начале ноября

Сезон высокого риска возникновения природных пожаров на юге Европейской части России будет окончен в начале ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Пожароопасный сезон закончится в первой декаде ноября» — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Отмечается, что чрезвычайная пожарная опасность местами наблюдается в Ставрополье, в Астраханской области и в Калмыкии.

Также высока вероятность возникновения пожаров в Волгоградской области.

Ранее стало известно, что высокие риски возникновения природных пожаров сохраняются на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО и СКФО).