В России в сентябре отмечен рост продаж иномарок с пробегом

В России в сентябре 2020 года было продано 356 380 иномарок с пробегом, что на 30,5% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Автостат Инфо».

Самая востребованная у россиян иномарка с пробегом — модель Ford Focus. Всего в сентябре было продано 13 709 таких машин. Второе место — у Hyundai Solaris (12 447). На третьей позиции в списке моделей-иномарок — Kia Rio (12 191).

В топ-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России по итогам сентября 2020 года вошли также Renault Logan (8023 штук), Toyota Camry (7934), Chevrolet Niva (7919), Volkswagen Polo (7661), Opel Astra (6669), Skoda Octavia (6128) и Toyota Corolla (5167).

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по смене летней резины на зимнюю.