В Курской области вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса

Власти Курской области вводят дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Нагрузка на скорую помощь возросла в два раза по сравнению с весной — пробили планку в 900 вызовов в день... Я ввожу временные ограничения по рекомендациям Роспотребнадзора», — написал Старовойт в Instagram.

В частности, с 2 ноября кафе, барам и ресторанам запрещается работать с 23:00 до 06:00.

Кроме того, с 29 октября заполняемость театров и филармоний не должна превышать 30%.

Губернатор также сообщил, что каникулы для школьников в регионе продлятся до 8 ноября.

Ранее URA.RU передавало, что власти Архангельской области ограничили доступ туристов на Соловецкий архипелаг в связи с распространением коронавируса.