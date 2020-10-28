В Курской области вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса

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Власти Курской области вводят дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В Курской области вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса

    «Нагрузка на скорую помощь возросла в два раза по сравнению с весной — пробили планку в 900 вызовов в день... Я ввожу временные ограничения по рекомендациям Роспотребнадзора», — написал Старовойт в Instagram.

    В частности, с 2 ноября кафе, барам и ресторанам запрещается работать с 23:00 до 06:00.

    Кроме того, с 29 октября заполняемость театров и филармоний не должна превышать 30%.

    Губернатор также сообщил, что каникулы для школьников в регионе продлятся до 8 ноября.

    Ранее URA.RU передавало, что власти Архангельской области ограничили доступ туристов на Соловецкий архипелаг в связи с распространением коронавируса.

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