В Курской области вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса
«Нагрузка на скорую помощь возросла в два раза по сравнению с весной — пробили планку в 900 вызовов в день... Я ввожу временные ограничения по рекомендациям Роспотребнадзора», — написал Старовойт в Instagram.
В частности, с 2 ноября кафе, барам и ресторанам запрещается работать с 23:00 до 06:00.
Кроме того, с 29 октября заполняемость театров и филармоний не должна превышать 30%.
Губернатор также сообщил, что каникулы для школьников в регионе продлятся до 8 ноября.
Ранее URA.RU передавало, что власти Архангельской области ограничили доступ туристов на Соловецкий архипелаг в связи с распространением коронавируса.