Туристам ограничили въезд на Соловки

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Власти Архангельской области ограничили доступ туристов на Соловецкий архипелаг в связи с распространением коронавируса.
Туристам ограничили въезд на Соловки
  • Pixabay

«Вновь вводятся ранее действующие ограничения на воздушное и водное сообщение с муниципальным образованием «Сельское поселение Соловецкое» Приморского района», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что билеты на самолет и водный транспорт на Соловки теперь будут доступны только жителям муниципалитета.

По данным регионального оперштаба, за сутки в Поморье выявлено 319 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что Петербург стал самым популярным городом по программе туристического кешбэка.

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