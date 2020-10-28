Туристам ограничили въезд на Соловки

Власти Архангельской области ограничили доступ туристов на Соловецкий архипелаг в связи с распространением коронавируса.

«Вновь вводятся ранее действующие ограничения на воздушное и водное сообщение с муниципальным образованием «Сельское поселение Соловецкое» Приморского района», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что билеты на самолет и водный транспорт на Соловки теперь будут доступны только жителям муниципалитета.

По данным регионального оперштаба, за сутки в Поморье выявлено 319 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что Петербург стал самым популярным городом по программе туристического кешбэка.