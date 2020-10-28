В Удмуртии рассказали о работе по переобучению жителей старшего возраста по нацпроекту «Демография»

В Удмуртии 622 жителя старшего возраста проходят переобучение по национальному проекту «Демография».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

На указанные цели в 2020 году направили более 45 млн рублей.

Как заявил глава республики Александр Бречалов, создание комфортных условий для старшего поколения — одна из ключевых задач нацпроекта.

«И сейчас, в условиях непростой эпидемиологической обстановки, обучение в дистанционном формате проходит 622 человека, из них 436 повышают квалификацию, находясь в трудовых отношениях», — сказал он.

В частности, граждан обучают финансовым основам, компьютерной грамотности, информационным технологиям.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее рассказали о ходе реализации нацпроекта «Демография».