Минтруд пересмотрит критерии оценки бедности

Минтруд планирует пересмотреть критерии оценки бедности, заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.

По его словам, ведомство исходит из того, что прожиточный минимум не должен становиться уровнем оценки бедности.

Как подчеркнул замминистра, этот подход необходимо пересмотреть.

«Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом вопрос об изменении подхода к вопросу прожиточного минимума, будем пересматривать вопрос о том, каким образом определять бедность», — цитирует Пудова РИА Новости.

Ранее в министерстве заявили, что новая модель расчёта прожиточного минимума исключает риск его снижения.

В начале октября в правительстве сообщили, что в России к категории бедных относятся почти 20 млн человек, что составляет 13,5% населения.