В Волгоградской области в результате ДТП погиб подросток
«28 октября в 06:30 на 73-м километре (трассы. — RT) Иловатка — Николаевск 14-летняя девочка погибла в перевернувшейся иномарке, 17-летняя пассажирка автомобиля с травмами доставлена в больницу», — приводит ТАСС слова Смольяниновой.
Она уточнила, что двое других пассажиров, находившихся в машине, в медицинской помощи не нуждаются.
В пресс-службе следственного управления СК России по региону проводят процессуальную проверку после смертельного ДТП.
Также отмечается, что, по одной из версий, за рулём легковой иномарки могла находиться погибшая девочка.
Ранее в результате столкновения автобуса с эвакуатором в Санкт-Петербурге пострадали пять человек.