В Волгоградской области в результате ДТП погиб подросток

Под Волгоградом в результате ДТП погибла девочка 14 лет, её 17-летнюю подругу госпитализировали. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

«28 октября в 06:30 на 73-м километре (трассы. — RT) Иловатка — Николаевск 14-летняя девочка погибла в перевернувшейся иномарке, 17-летняя пассажирка автомобиля с травмами доставлена в больницу», — приводит ТАСС слова Смольяниновой.

Она уточнила, что двое других пассажиров, находившихся в машине, в медицинской помощи не нуждаются.

В пресс-службе следственного управления СК России по региону проводят процессуальную проверку после смертельного ДТП.

Также отмечается, что, по одной из версий, за рулём легковой иномарки могла находиться погибшая девочка.

Ранее в результате столкновения автобуса с эвакуатором в Санкт-Петербурге пострадали пять человек.