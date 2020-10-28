В результате ДТП в Петербурге пострадали пять человек

В результате столкновения автобуса с эвакуатором в Санкт-Петербурге пострадали пять человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

«В результате ДТП пострадали водитель автобуса и четверо пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус ПАЗ наехал на эвакуатор в Пушкинском районе города.

Также сообщается, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Ранее микроавтобус перевернулся во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пострадали четверо детей и один взрослый.