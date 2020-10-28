В МГТУ имени Баумана с 29 октября возобновятся очные занятия

В МГТУ имени Баумана с четверга, 29 октября, будут в полном объёме возобновлены очные занятия после выполнения всех предписаний Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе вуза.

РИА Новости

«Завтра в МГТУ возобновляются занятия студентов в полном объёме. Все предписания Роспотребнадзора были выполнены, меры профилактики усилены, 29 октября ждём студентов», — приводит сообщение РИА Новости. 20 октября стало известно, что здания МГТУ имени Баумана временно закроют для посещения из-за несоблюдения учебным заведением мер профилактики распространения коронавируса. Позднее университету было выдано предписание о продлении дистанционного обучения студентов четырёх корпусов из-за ситуации с коронавирусом.