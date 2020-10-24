МГТУ имени Баумана получил предписание о продлении удалёнки

Короткая ссылка
МГТУ имени Баумана было выдано предписание о продлении дистанционного обучения из-за ситуации с коронавирусом.
МГТУ имени Баумана получил предписание о продлении удалёнки
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В связи с непринятием руководством университета достаточных и эффективных мер для разрыва путей передачи и распространения коронавирусной инфекции в адрес ректора университета повторно выданы предписания главного государственного санитарного врача по городу Москве и и. о. главного государственного санитарного врача по Центральному административному округу о продлении дистанционного обучения студентов четырёх корпусов», — говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.

20 октября стало известно, что здания МГТУ имени Баумана временно закроют для посещения из-за несоблюдения учебным заведением мер профилактики распространения коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить