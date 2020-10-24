МГТУ имени Баумана получил предписание о продлении удалёнки

МГТУ имени Баумана было выдано предписание о продлении дистанционного обучения из-за ситуации с коронавирусом.

«В связи с непринятием руководством университета достаточных и эффективных мер для разрыва путей передачи и распространения коронавирусной инфекции в адрес ректора университета повторно выданы предписания главного государственного санитарного врача по городу Москве и и. о. главного государственного санитарного врача по Центральному административному округу о продлении дистанционного обучения студентов четырёх корпусов», — говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.

20 октября стало известно, что здания МГТУ имени Баумана временно закроют для посещения из-за несоблюдения учебным заведением мер профилактики распространения коронавируса.