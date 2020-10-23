Заславский рассказал о дистанционной учёбе в ГИТИСе

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал о дистанционной учёбе в вузе.

«Даже вузы искусства, каковым, в частности, является ГИТИС, перевели то, что мы называем теоретическими дисциплинами, на дистанционное ведение. Здесь нет никакого ущерба, в отличие, к примеру, от актёрского мастерства, которое преподавать онлайн невозможно, и делать мы этого не собираемся», — заявил он в беседе с НСН.

По мнению Заславского, отечественные вузы оказались даже более подготовленными к удалённой форме обучения, чем университеты некоторых других стран.

Как полагает ректор ГИТИСа, в настоящее время все используют дистанционный формат обучения там, где это возможно.

Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в беседе с kp.ru оценил ситуацию с дистанционным обучением.