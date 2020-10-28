В Томской области продлили школьные каникулы

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В Томской области продлили школьные каникулы для учеников всех классов до 8 ноября. Соответствующее решение принял оперативный штаб.
В Томской области продлили школьные каникулы
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию.

«В Томской области 300 тыс. школьников, учителей, других сотрудников школ — почти треть населения. Сегодня мы находимся на пике заболеваемости, который продлится, по всей вероятности, ещё две недели, поэтому дальнейшее разобщение пойдёт на пользу эпидемиологической ситуации», — заявил губернатор Сергей Жвачкин.

По его словам, болеют более 200 учителей и дополнительная неделя позволит педагогам вылечиться и начать полноценный образовательный процесс.

Ранее вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с COVID-19.

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