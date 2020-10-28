Минюст включил фонд «Лига избирателей» в реестр НКО-иноагентов

Министерство юстиции России внесло фонд «Лига избирателей»* в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«28 октября в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включён Фонд содействия правовому просвещению населения «Лига избирателей», — указывается в заявлении.

Уточняется, что факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве внеплановой документарной проверки.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, собирать пожертвования на организационные нужды.

* Фонд «Лига избирателей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 28.10.2020.