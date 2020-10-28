В омском Минздраве назначили нового замминистра

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В Минздраве Омской области назначили нового заместителя министра. Им стал Александр Ахрамович. Об этом сообщается на портале правительства области.
В омском Минздраве назначили нового замминистра
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«С 29 октября к исполнению полномочий в  должности заместителя министра здравоохранения приступает Александр Ахрамович», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с решением главы региона Александра Буркова «усилен состав руководства социально значимого ведомства».  

Сообщается, что Ахрамович «будет курировать вопросы организации и оказания взрослому населению региона медицинской помощи, включая первичную медико-санитарную, специализированную и скорую медицинскую помощь».

В областном правительстве отметили, что, учитывая напряжённую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, «на этот блок работы возлагается особая ответственность».

«Решение о кадровом назначении поддержано сегодня на заседании регионального кабинета министров», — добавили в правительстве.

Ранее Бурков временно отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову.

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