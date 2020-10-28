Эксперты оценили ситуацию с экономическими преступлениями против российских компаний
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
«С мошенничеством самых разных масштабов сегодня может столкнуться любая компания — недобросовестные заёмщики, ненадёжные контрагенты, корпоративные споры и коррупционные схемы могут влиять на ведение бизнеса вплоть до фатальных последствий», — заявил глава лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерий Баулин.
По его словам, в настоящее время все традиционные виды преступлений совершаются с применением цифровых устройств.
Как отметили в Group-IB, мошенничество может осуществляться и изнутри компании, и сторонними лицами.
В январе в МВД России оценили ущерб от экономических преступлений в 2019 году.