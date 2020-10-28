Эксперты оценили ситуацию с экономическими преступлениями против российских компаний

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В Group-IB оценили ситуацию с экономическими преступлениями против российских компаний. Около 78% фирм признали, что становились жертвами хотя бы раз за последние три года.
Эксперты оценили ситуацию с экономическими преступлениями против российских компаний
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«С мошенничеством самых разных масштабов сегодня может столкнуться любая компания — недобросовестные заёмщики, ненадёжные контрагенты, корпоративные споры и коррупционные схемы могут влиять на ведение бизнеса вплоть до фатальных последствий», — заявил глава лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерий Баулин.

По его словам, в настоящее время все традиционные виды преступлений совершаются с применением цифровых устройств.

Как отметили в Group-IB, мошенничество может осуществляться и изнутри компании, и сторонними лицами.

В январе в МВД России оценили ущерб от экономических преступлений в 2019 году.

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