Голикова поручила системно тестировать медиков на COVID-19

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Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила на системной основе тестировать медицинских работников на коронавирус.
Голикова поручила системно тестировать медиков на COVID-19
  • РИА Новости

Об этом она заявила на совещании президента России с членами правительства.

«Руководителям регионов совместно с Роспотребнадзором поручено организовать на системной основе тестирование медицинских работников на новую коронавирусную инфекцию, обеспечить медицинские организации соответствующими лабораториями, чтобы как можно срочнее получить данные по результатам анализов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости слова Голиковой.

Также Голикова рассказала о ситуации с коечным фондом в России.

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