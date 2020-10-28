Голикова поручила системно тестировать медиков на COVID-19
- РИА Новости
Об этом она заявила на совещании президента России с членами правительства.
«Руководителям регионов совместно с Роспотребнадзором поручено организовать на системной основе тестирование медицинских работников на новую коронавирусную инфекцию, обеспечить медицинские организации соответствующими лабораториями, чтобы как можно срочнее получить данные по результатам анализов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости слова Голиковой.
Также Голикова рассказала о ситуации с коечным фондом в России.