В акватории Чёрного моря прошли учения по отражению нападения диверсантов на колонну техники

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В акватории Чёрного моря расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения провели учение по отражению нападения диверсантов на колонну техники.
В акватории Чёрного моря прошли учения по отражению нападения диверсантов на колонну техники
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы Черноморского флота.

«По замыслу учения колонна военной техники при возвращении из позиционного района в пункт постоянной дислокации была атакована диверсионной группой условного противника. Военнослужащие подразделения охранения из состава соединения приняли бой, оттянули условного противника на фланг и уничтожили группу диверсантов, взяв их в кольцо», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Учение было проведено на пересечённой местности. Для максимального приближения обстановки к боевой во время тренировки использовались дымовые шашки и средства имитации различных боеприпасов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что лётчики штурмовиков Су-25СМ провели учения в Краснодарском крае.

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