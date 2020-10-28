В акватории Чёрного моря прошли учения по отражению нападения диверсантов на колонну техники

В акватории Чёрного моря расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения провели учение по отражению нападения диверсантов на колонну техники.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы Черноморского флота.

«По замыслу учения колонна военной техники при возвращении из позиционного района в пункт постоянной дислокации была атакована диверсионной группой условного противника. Военнослужащие подразделения охранения из состава соединения приняли бой, оттянули условного противника на фланг и уничтожили группу диверсантов, взяв их в кольцо», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Учение было проведено на пересечённой местности. Для максимального приближения обстановки к боевой во время тренировки использовались дымовые шашки и средства имитации различных боеприпасов.

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