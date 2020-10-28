В Ленинградской области произошёл пожар в ангарах с растворителями
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«В 10:05 поступило сообщение о пожаре в населённом пункте Буяницы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение ёмкостей с растворителем в четырёх ангарах», — цитирует РИА Новости сообщение.
Уточняется, что пожару присвоен второй номер сложности, его площадь составляет 2850 квадратных метров.
В ведомстве также отметили, что на место пожара для замера содержания вредных веществ в воздухе направлена мобильная лаборатория.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области загорелся цех по переработке пера.