В Ленинградской области произошёл пожар в ангарах с растворителями

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В Волосовском районе Ленинградской области в четырёх ангарах загорелись ёмкости с растворителем, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Ленинградской области произошёл пожар в ангарах с растворителями
  • © Главное управление МЧС России по Ленинградской области

«В 10:05 поступило сообщение о пожаре в населённом пункте Буяницы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение ёмкостей с растворителем в четырёх ангарах», — цитирует РИА Новости сообщение.

Уточняется, что пожару присвоен второй номер сложности, его площадь составляет 2850 квадратных метров.

В ведомстве также отметили, что на место пожара для замера содержания вредных веществ в воздухе направлена мобильная лаборатория.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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