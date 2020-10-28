В Ленинградской области произошёл пожар в ангарах с растворителями

В Волосовском районе Ленинградской области в четырёх ангарах загорелись ёмкости с растворителем, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 10:05 поступило сообщение о пожаре в населённом пункте Буяницы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение ёмкостей с растворителем в четырёх ангарах», — цитирует РИА Новости сообщение.

Уточняется, что пожару присвоен второй номер сложности, его площадь составляет 2850 квадратных метров.

В ведомстве также отметили, что на место пожара для замера содержания вредных веществ в воздухе направлена мобильная лаборатория.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области загорелся цех по переработке пера.