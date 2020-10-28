В Ростовской области произошло возгорание в цехе по переработке пера

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В Шахтах Ростовской области загорелся цех по переработке пера. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В Ростовской области произошло возгорание в цехе по переработке пера
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«В 06:50 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: город Шахты, улица Дачная. Горит цех по переработке пера», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в 07:42 мск пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных.

Также сообщается, что на месте работают 55 человек личного состава и задействовано 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар в здании на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве ликвидировали.

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