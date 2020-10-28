Москалькова примет участие в мероприятиях в День памяти жертв политических репрессий

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RT
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, примет участие в акции «Колокол памяти». Об этом RT сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Москалькова примет участие в мероприятиях в День памяти жертв политических репрессий
  • РИА Новости

«Акция начнётся в 10:00 в Москве, у монумента «Стена скорби», на пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова», — сказал представитель пресс-службы. 

Он уточнил, что Москалькова также примет участие в приуроченной к этой памятной дате акции «Чтение имён».

Однако в этом году в связи с пандемией коронавируса имена репрессированных в годы советской власти будут зачитываться в ходе интернет-трансляции, а не у Соловецкого камня, куда 29 октября приходили тысячи москвичей. 

Ранее Москалькова рассказала о темах обращений жителей Крыма.

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