Москалькова примет участие в мероприятиях в День памяти жертв политических репрессий
- РИА Новости
«Акция начнётся в 10:00 в Москве, у монумента «Стена скорби», на пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова», — сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что Москалькова также примет участие в приуроченной к этой памятной дате акции «Чтение имён».
Однако в этом году в связи с пандемией коронавируса имена репрессированных в годы советской власти будут зачитываться в ходе интернет-трансляции, а не у Соловецкого камня, куда 29 октября приходили тысячи москвичей.
Ранее Москалькова рассказала о темах обращений жителей Крыма.