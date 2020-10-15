Москалькова рассказала о темах обращений жителей Крыма

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о темах обращений жителей Крыма.
Москалькова рассказала о темах обращений жителей Крыма
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт омбудсмена.

«Я была неоднократно в Крыму и проводила массовые приёмы граждан, на которых они ставили вопросы соблюдения своих прав. О чём просили люди? Построить новый аэропорт, укрепить социальные права, решить проблему с оформлением земли и многое другое», — заявила она на онлайн-встрече комитета ПАСЕ по равенству и недискриминации.

По её словам, обращения были услышаны — в республике построили аэропорт, трассу «Таврида», отреставрировали дворец в Бахчисарае. Идёт работа по оформлению домов и земель. Приняты законодательные меры по поддержке крымских татар, обеспечению равноправия народов полуострова.

Москалькова также выразила надежду на укрепление международного диалога в вопросе отстаивания прав и законных интересов крымчан.

Ранее заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр финансов региона Ирина Кивико в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила инвестиционную привлекательность полуострова.

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