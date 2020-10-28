Альтштейн объяснил снижение числа новых случаев COVID в Москве

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Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что на снижение количества новых выявленных случаев коронавируса в Москве влияют в основном введённые ограничения.
Альтштейн объяснил снижение числа новых случаев COVID в Москве
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«Возможно, сказывается то ужесточение мероприятий, которое 15-го числа было введено. Как раз кончается инкубационный период, и мы уже имеем снижение. Это хорошо, будем наблюдать дальше», — приводит РИА Новости его слова.

При этом он отметил, что могли повлиять в том числе «различные случайные воздействия».

Ранее Роспотребнадзор отметил, что в Москве выявили минимальное с 8 октября количество заболевших COVID-19. Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в ходе выступления на заседании Мосгордумы сообщила, что «ситуация в городе спокойная». 

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